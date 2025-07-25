В Москве росгвардейцы помогли дезориентированному на дороге мужчине

25 июля 2025, 16:56

Москвичу, бесцельно бродившему по оживленной дороге, помогли правоохранители

Фото: Istock/blinow61

25 июля в Северо-Западном административном округе города Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали помощь мужчине, который оказался в опасной для жизни ситуации на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.