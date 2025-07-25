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В Москве росгвардейцы помогли дезориентированному на дороге мужчине

Москвичу, бесцельно бродившему по оживленной дороге, помогли правоохранители
Фото: Istock/blinow61

25 июля в Северо-Западном административном округе города Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали помощь мужчине, который оказался в опасной для жизни ситуации на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили гражданина в нижнем белье, который бесцельно бродил по оживлённому участку дороги. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно подошли к нему и отвели в безопасное место.

Росгвардейцы попытались выяснить обстоятельства произошедшего, но мужчина своего поведения объяснить не смог. Отмечается, что он даже не понимал, где находится.

Правоохранители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели 40-летнего москвича и приняли решение о его госпитализации в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Ольга Щелокова

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