Подмосковные школы развивают программу «Орлята России»

15 сентября 2025, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Государственном университете просвещения прошёл семинар «Модель управления развитием программы «Орлята России» в школе». В нём приняли участие более 300 педагогов со всей страны, в том числе 75 представителей из Московской области, рассказали в подмосковном Минобразования.







Особое внимание уделили организации коллективно-творческих дел, игровых приемов для взаимодействия и повышению мотивации учеников к участию в социальных и творческих проектах.