Для будущего образовательного комплекса в Люберцах установили фундамент

15 сентября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс из школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 200 воспитанников строят в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте завершили фундаментные работы. Информацию об этом пресс-служба Минстрокомплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.





«Сейчас рабочие бетонируют стены цоколя и первого этажа здания. На стройплощадке заняты 69 человек, используется семь единиц техники», — говорится в сообщении.