Для будущего образовательного комплекса в Люберцах установили фундамент
Образовательный комплекс из школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 200 воспитанников строят в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте завершили фундаментные работы. Информацию об этом пресс-служба Минстрокомплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
«Сейчас рабочие бетонируют стены цоколя и первого этажа здания. На стройплощадке заняты 69 человек, используется семь единиц техники», — говорится в сообщении.Общая площадь образовательного комплекса составит свыше 22 тысяч квадратных метров. В школьном блоке будут учебные классы, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовая с кухней. В блоке детсада предусмотрены групповые помещения с игровыми, спальнями и обеденными зонами.
На территории, прилегающей к школьной части комплекса, оборудуют спортивное ядро, а у блока детского сада установят игровые площадки.
