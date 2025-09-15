Достижения.рф

На турслёте педагогов в Павловском Посаде обсудили внедрение ИИ в образование

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный туристический слёт работников образования состоялся на берегу Клязьмы у деревни Назарьево Павлово-Посадского округа. Одной из ключевых тем мероприятия стало использование искусственного интеллекта в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участники слёта обсудили, как искусственный интеллект может помочь в разных сферах школьной жизни — от подготовки к ЕГЭ до выпуска ученической стенгазеты.

«Программа слёта включала в себя как спортивные состязания, так и интеллектуальные активности: эстафеты, квизы на тему цифрового этикета и пр.», — говорится в сообщении.
Вечерний костёр слёта превратился в настоящий хакатон, где рождались инновационные идеи.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0