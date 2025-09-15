На турслёте педагогов в Павловском Посаде обсудили внедрение ИИ в образование
Ежегодный туристический слёт работников образования состоялся на берегу Клязьмы у деревни Назарьево Павлово-Посадского округа. Одной из ключевых тем мероприятия стало использование искусственного интеллекта в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники слёта обсудили, как искусственный интеллект может помочь в разных сферах школьной жизни — от подготовки к ЕГЭ до выпуска ученической стенгазеты.
«Программа слёта включала в себя как спортивные состязания, так и интеллектуальные активности: эстафеты, квизы на тему цифрового этикета и пр.», — говорится в сообщении.Вечерний костёр слёта превратился в настоящий хакатон, где рождались инновационные идеи.