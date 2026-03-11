Подмосковные школьники примут участие в театральной смене в «Артеке»

11 марта 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

40 учащихся из Московской области станут участниками третьей смены «Магия театра», которая будет проходить в международном детском центре «Артек» с 12 марта по 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.





Участники театральной смены смогут приобщиться к разным аспектам сценического искусства: попробовать себя в роли актёра, режиссёра, сценариста, декоратора и художника по костюмам.





«Особое внимание будет уделено творчеству Антона Павловича Чехова, чья жизнь тесно связана с Крымом», — говорится в сообщении.