Подмосковные школьники примут участие в театральной смене в «Артеке»
40 учащихся из Московской области станут участниками третьей смены «Магия театра», которая будет проходить в международном детском центре «Артек» с 12 марта по 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Участники театральной смены смогут приобщиться к разным аспектам сценического искусства: попробовать себя в роли актёра, режиссёра, сценариста, декоратора и художника по костюмам.
«Особое внимание будет уделено творчеству Антона Павловича Чехова, чья жизнь тесно связана с Крымом», — говорится в сообщении.В рамках смены ребят, помимо театральных занятий, ждёт программа «Крымская весна — 12 лет вместе!», празднование Дня Первых, Дня единства народов России, Дня зарубежных делегаций и пр.