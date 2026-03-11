В Подольске проверили безопасность крупных магазинов и ТЦ
Проверку пожарной безопасности и антитеррористической защищённости крупных торговых объектов провели в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мониторинге приняли участие замглавы округа Анжела Студеникина и начальник Управления потребительского рынка Александр Акопов.
«В рамках проверки в магазинах и торговых центрах посмотрели, как хранятся паспорта безопасности и насколько они актуальны, оценили организацию охраны, состояние камер видеонаблюдения, гидрантов и пожарной сигнализации, а также доступность эвакуационных выходов», — говорится в сообщении.По итогам рейда никаких нарушений не выявили. Все действующие правила соблюдаются. При этом участники проверки отметили, что стоит разработать дополнительные меры для повышения уровня защищённости.