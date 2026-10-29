Подмосковные школьники стали призёрами Международной олимпиады по ИИ
Команда Подмосковья заняла второе место на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Очный финал олимпиады прошёл в городе Алматы.
«В состав команды вошли одиннадцатиклассники Андрей Ганин из гимназии №2 городского округа Раменский и Александр Захаров из Ликино-Дулёвской гимназии. На конкурсе школьники выполнили задания, разработанные практикующими ML-инженерами и исследователями из индустрии искусственного интеллекта Казахстана и зарубежья», ‒ рассказали в министерстве.Олимпиада проводилась в третий раз и в этом году стала рекордной по масштабу. Отборочный тур собрал почти 1500 школьников из 28 стран. В финал вышли сильнейшие участники со всего мира.