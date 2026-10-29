Тхэквондист Дейниченко из Подмосковья стал призёром международного турнира

29 октября 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта и училища олимпийского резерва №3 в Химках Александр Дейниченко завоевал бронзовую медаль на международном турнире по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в узбекском городе Наманган. В них приняли участие атлеты из клубов и национальных сборных девяти стран: России, Узбекистана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана, Казахстана и Ирана.





«Дейниченко выступал в весе 68 килограммов и разделил третье место со спортсменом из Узбекистана», — говорится в сообщении.