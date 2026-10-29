В Дубне стартовал музыкальный фестиваль «Формула гармонии»

29 октября 2026, 17:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Шестой сезон фестиваля «Формула гармонии», который соединяет классическую музыку, науку и просветительские проекты, открылся в ДК «Мир» в Дубне в среду, 28 октября. На сцене выступили Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Арсентия Ткаченко, пианист Филипп Копачевский и Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма.





Вечер начался с зачитывания приветственного письма председателя правительства РФ Михаила Мишустина.





«Фестиваль растёт, привлекает всё больше зрителей. Такие мероприятия вносят большой вклад в культурное единство страны и сохраняют связь между поколениями творческих школ», — написал Мишустин.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«Музыка и физика похожи. Они складываются из отдельных элементов: в одном случае это ноты, в другом — элементарные частицы. Но объединяет их не только гармония, но и большой труд, необходимый для достижения результата», — подчеркнул Трубников.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО