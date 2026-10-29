В Дубне стартовал музыкальный фестиваль «Формула гармонии»
Шестой сезон фестиваля «Формула гармонии», который соединяет классическую музыку, науку и просветительские проекты, открылся в ДК «Мир» в Дубне в среду, 28 октября. На сцене выступили Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Арсентия Ткаченко, пианист Филипп Копачевский и Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма.
Вечер начался с зачитывания приветственного письма председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«Фестиваль растёт, привлекает всё больше зрителей. Такие мероприятия вносят большой вклад в культурное единство страны и сохраняют связь между поколениями творческих школ», — написал Мишустин.Затем к гостям обратился директор «Виртуозов Москвы» и инициатор проекта Никита Лебедев. Он подчеркнул, что фестиваль призван поддерживать научные центры и возвращать им статус мест, притягивающих талантливых специалистов. Лебедев отметил, что в Дубне публику ждёт разнообразная программа, а творческая энергия способна вдохновлять и на новые научные открытия.
О связи искусства и науки сказал и директор Объединённого института ядерных исследований, академик Григорий Трубников. Он напомнил, что многие сотрудники института имеют музыкальную подготовку.
«Музыка и физика похожи. Они складываются из отдельных элементов: в одном случае это ноты, в другом — элементарные частицы. Но объединяет их не только гармония, но и большой труд, необходимый для достижения результата», — подчеркнул Трубников.
Музыкальную часть традиционно открыл фестивальный гимн — «Патетическое адажио» Александра Бородина, известного не только как композитор, но и как учёный-химик.
В первом отделении также исполнили «Простую симфонию» Бенджамина Бриттена и Первый клавирный концерт Иоганна Себастьяна Баха. Сольную партию сыграл Филипп Копачевский.
Во второй части вечера прозвучала сюита Эдварда Грига «Из времён Хольберга» и Месса №2 Франца Шуберта. В исполнении последнего произведения вместе с оркестром участвовал коллектив «Мастера хорового пения» под руководством художественного руководителя Льва Конторовича.
Открывающий концерт стал началом большой программы: впереди у жителей и гостей Дубны ещё восемь событий — выступления классических музыкантов, джазовые вечера и театрализованные постановки. Среди участников заявлены «Виртуозы Москвы», Владимир Спиваков, пианист Николай Луганский и трубач Вадим Эйленкриг.
Проект создан оркестром «Виртуозы Москвы» и проводится с 2021 года. До Дубны фестиваль принимали наукограды Обнинск, Пущино, Мичуринск, Протвино и Саров.