Подмосковные софтболистки выиграли финал Спартакиады учащихся

15 июля 2026, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области стала победителем финала XIII летней Спартакиады учащихся России по софтболу. Игры прошли в Крымске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.