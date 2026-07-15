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Подмосковные софтболистки выиграли финал Спартакиады учащихся

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области стала победителем финала XIII летней Спартакиады учащихся России по софтболу. Игры прошли в Крымске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



Подмосковная команда уверенно прошла предварительный этап соревнований. На финальном этапе сборная Московской области подтвердила свой класс и завоевала золотые медали. Серебряным призёром стала команда Москвы, бронзовым – сборная Крыма.

В соревнованиях участвовали около 160 спортсменов из девяти регионов России.

Как напомнили в министерстве, соревнования по софтболу в рамках летней Спартакиады учащихся проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Лора Луганская

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