Подмосковные софтболистки выиграли финал Спартакиады учащихся
Сборная Московской области стала победителем финала XIII летней Спартакиады учащихся России по софтболу. Игры прошли в Крымске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Подмосковная команда уверенно прошла предварительный этап соревнований. На финальном этапе сборная Московской области подтвердила свой класс и завоевала золотые медали. Серебряным призёром стала команда Москвы, бронзовым – сборная Крыма.
В соревнованиях участвовали около 160 спортсменов из девяти регионов России.
Как напомнили в министерстве, соревнования по софтболу в рамках летней Спартакиады учащихся проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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