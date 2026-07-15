Высокотехнологичную помощь с начала года получили 17 000 жителей Подмосковья

15 июля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жителям Московской области доступны бесплатные высокотехнологичные методы лечения по полису ОМС. С начала года такую медицинскую помощь получили уже около 17 000 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Её оказывают по разным профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, онкологию, урологию и гинекологию.

«Мы постоянно расширяем возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Подмосковья. Сейчас это доступно бесплатно, по полису ОМС, в 38 медицинских организациях по 14 направлениям. С начала года такую помощь получили почти 17 000 человек», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева