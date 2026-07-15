Готовность образовательного комплекса на 2450 мест в Котельниках достигла 90%

15 июля 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 2 100 учеников и детский сад на 350 воспитанников, строят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Комплекс создают за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте прокладывают внутренние и наружные инженерные коммуникации, монтируют вентиляцию, лифты, алюминиевые витражи и наружное освещение, занимаются отделкой помещений, сборкой и расстановкой мебели, а также благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты более 700 человек, используются 14 единиц техники», — рассказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.