В Люберцах отчитались о ходе строительства путепровода через ж/д пути
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод через железную дорогу строят в Люберцах, он соединит Октябрьский проспект с Инициативной улицей. Сейчас готовность объекта составляет 12%. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
О ходе работ рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
«Сейчас на объекте ведётся устройство ростверков опор. Всего для путепровода построят пять опор. Работы идут в две смены, в том числе по ночам», — отметил Марат Сибатулин.Он добавил, что путепровод соединит северную и южную части Люберец и обеспечит безопасное и бесперебойное движение автотранспорта.
Общая протяжённость путепровода, включая подъездные дороги, составит 1,6 км, в том числе непосредственно мостовая часть над путями — 270 метров.
Движение по путепроводу планируют открыть в третьем квартале текущего года, а полностью закончить строительство — в третьем квартале 2028 года.