Подмосковные участники Диктанта Победы поделились впечатлениями об акции

24 апреля 2026, 17:31

Более 70 тысяч жителей Московской области написали Диктант Победы. Мероприятие организовали в пятницу, 24 апреля, на 1 400 площадках. Кроме того, проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны можно было в онлайн-формате — на сайте акции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».





В этом году партия проводила Диктант Победы в восьмой раз. На главной площадке акции — у мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе — на вопросы теста отвечал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Владимир Вшивцев.





«Написание диктанта на историческом месте — в Волоколамском округе — накладывает особый отпечаток. Здесь особенно остро понимаешь, какой великий подвиг совершили советские люди. Диктант оказался непростой, вопросы очень интересные, заставляют ещё раз погрузиться в историю Великой Отечественной войны», — заявил Владимир Вшивцев.

«Чувствую, что неверно ответил по поводу одной песни. И с одним подмосковным городом, скорее всего, ошибся. Ну что ж, в следующий раз буду лучше готовиться», — сказал Колунов.

«Диктант Победы — это уникальная возможность ещё раз обратиться к истории, вспомнить важнейшие события и героев страны», — отметил он.