В Подмосковье обсудили сотрудничество Московской области и Белоруссии

24 апреля 2026, 17:22

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

На площадке Дома правительства Московской области состоялось XVI заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии. Перед началом мероприятия губернатор Андрей Воробьёв встретился с его участниками.





Обсуждали совместные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества в экономике, образовании, молодёжной политике и патриотическом воспитании.

«Хотел бы сказать слова благодарности за внимание к развитию сотрудничества между нашими странами, за содержательную работу Межпарламентской комиссии и за выбор Подмосковья в качестве площадки для диалога. Регион по итогам прошлого года лидирует по внешнеторговому обороту с Белоруссией как по экспорту, так и импорту. У нас почти пятая часть от общего объёма товарооборота – 18,9%. С 2021 года товарооборот увеличился почти в 2,5 раза – с четырёх до 10 миллиардов долларов», – отметил губернатор.

«Десятки промышленных компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. Реализуются совместные проекты импортозамещения. Подмосковные и белорусские компании поставляют инновационную продукцию в две страны», – отметил Воробьёв.

