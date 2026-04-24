В Подмосковье обсудили сотрудничество Московской области и Белоруссии
На площадке Дома правительства Московской области состоялось XVI заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии. Перед началом мероприятия губернатор Андрей Воробьёв встретился с его участниками.
Обсуждали совместные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества в экономике, образовании, молодёжной политике и патриотическом воспитании.
«Хотел бы сказать слова благодарности за внимание к развитию сотрудничества между нашими странами, за содержательную работу Межпарламентской комиссии и за выбор Подмосковья в качестве площадки для диалога. Регион по итогам прошлого года лидирует по внешнеторговому обороту с Белоруссией как по экспорту, так и импорту. У нас почти пятая часть от общего объёма товарооборота – 18,9%. С 2021 года товарооборот увеличился почти в 2,5 раза – с четырёх до 10 миллиардов долларов», – отметил губернатор.Он добавил, что Белоруссия – второй по объёму торговый партнёр Московской области. Помимо проектов, их связывают общая история, дружба и взаимопонимание и поддержка между людьми.
В конце 2023 года Воробьёв в ходе рабочей поездки в Белоруссию встретился с президентом Александром Лукашенко и бизнес-сообществом. Была составлена дорожная карта реализации совместных экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов. А в этом году в Подмосковье приезжали глава администрации президента Дмитрий Крутой и чрезвычайный и полномочный посол в России Юрий Селиверстов.
«Десятки промышленных компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. Реализуются совместные проекты импортозамещения. Подмосковные и белорусские компании поставляют инновационную продукцию в две страны», – отметил Воробьёв.Он добавил, что в эти дни коллегам из Белоруссии удалось побывать на подмосковном предприятии «Метровагонмаш» и в парке-музее «Патриот». Также они познакомились с работой Центра управления регионом.
В Подмосковье востребованы белорусские тракторы «Беларус», сельхозпродукция и товары лёгкой промышленности. Из Могилёва поставляются лифты, а дорожники используют техническую соль от «Беларуськалия». Московская область экспортирует вагоны для минского метро от «Метровагонмаша», двигатели для «БелАЗов» от Коломенского завода, топливные насосы для тракторов от Ногинского завода топливной аппаратуры.
Инвесторам предоставлены меры поддержки от Московской области льготные займы, земельные участки, промышленная ипотека. Так, завод «Белтелекабель» в Воскресенске производит волоконно-оптический кабель и кабель связи для крупных сотовых операторов, РЖД и Московского метро. В Наро-Фоминском округе реализуется проект Белорусской цементной компании по производству бетона и строительных смесей. Компании из Белорусии также участвуют в строительстве дорог в Подмосковье.
Важное направление сотрудничества – наука и образование. Объединённый институт ядерных исследований в Дубне активно взаимодействует с 22 белорусскими научными учреждениями, а учёные Союзного государства участвуют в проекте NICA.
Между 18 вузами и колледжами Подмосковья и Белоруссии заключено 60 соглашений. В мае в Подмосковье прошла международная встреча школьников. А затем учащиеся из Дмитрова, в том числе дети участников СВО, побывали в Минске и Бресте.
В ноябре в Красногорске прошёл Форум городов-побратимов, где были подписаны соглашения между Волоколамском и Новополоцком, Коломной и Бобруйском. Сейчас у Московской области заключено 55 побратимских соглашений с белорусскими партнёрами. Это самый высокий показатель среди российских регионов.
Отдельное направление сотрудничества – молодёжная политика и патриотическое воспитание. Министерство информации и молодёжной политики Московской области начало эту системную работу в 2024 году. Тогда делегация Белоруссии приехала на военно-патриотическую игру «Юнармия, вперёд». Затем гости из Белоруссии посетили форум «Мы – Россия». А подмосковные ребята стали участниками слёта «Бобруйский котёл» и реконструкции обороны Брестской крепости.
В планах на 2026 год – автопробег поисковых отрядов «Помним имя твоё – Солдат!», который завершится в Белоруссии. Делегация Московской области доставит мемориальную доску в Брест.
По итогам заседания достигнута договоренность, что Подмосковье примет участие в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, который состоится в конце июня в Минске. Тема мероприятия – экономическое взаимодействие регионов.