В Подмосковье стартовал приём заявок на «Бессмертный полк онлайн»

24 апреля 2026, 17:47

Фото: 2026.polkrf.ru

В Подмосковье начали принимать заявки на акцию «Бессмертный полк онлайн». Проект объединит миллионы людей по всей стране, чтобы сохранить память о родных героях. Технологический партнёр акции — Сбер, медийный партнёр — VK.





Руководитель регионального исполкома «Бессмертного полка» России в Московской области Мария Анисимова сообщила, что приём анкет для участия в цифровом шествии в День Победы стартовал на нескольких площадках.

«Заявку можно подать до 6 мая на сайте, в мини-приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» или МАКС (здесь создан бот). Для восстановления старых фотографий в акции будет работать нейросеть Kandinsky, с помощью которой можно улучшить качество, восстановить утраченные детали и добавить фотографиям цвета», — заявила Анисимова.