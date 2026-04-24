В Подмосковье стартовал приём заявок на «Бессмертный полк онлайн»
В Подмосковье начали принимать заявки на акцию «Бессмертный полк онлайн». Проект объединит миллионы людей по всей стране, чтобы сохранить память о родных героях. Технологический партнёр акции — Сбер, медийный партнёр — VK.
Руководитель регионального исполкома «Бессмертного полка» России в Московской области Мария Анисимова сообщила, что приём анкет для участия в цифровом шествии в День Победы стартовал на нескольких площадках.
«Заявку можно подать до 6 мая на сайте, в мини-приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» или МАКС (здесь создан бот). Для восстановления старых фотографий в акции будет работать нейросеть Kandinsky, с помощью которой можно улучшить качество, восстановить утраченные детали и добавить фотографиям цвета», — заявила Анисимова.Онлайн-шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте и экранах по всей стране. В Московской области трансляции покажут на медиаповерхностях. Первыми увидят героев жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета пройдёт через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.