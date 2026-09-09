Подмосковные водители получили за неделю более 200 штрафов за парковку во дворах
206 штрафов на общую сумму 583 тысячи рублей выписали автомобилистам Московской области за минувшую неделю за нарушения правил парковки во дворах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Автовладельцам пришлось расплатиться за машины, припаркованные на газонах, на территории детских и спортивных площадок, а также там, где они мешали работе мусоровозов. Выявлять нарушителей помогали активные жители с помощью приложения «Народный инспектор».
«Больше всего штрафов получили водители в Ленинском округе — 69. На вторе место по этому показателю вышел Орехово-Зуевский округ (45). А замыкает топ-три антирейтинга округ Мытищи (13)», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что для физлиц штраф за неправильную парковку во дворе составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 30 до 100 тысяч рублей.