Подмосковные водители получили за неделю более 200 штрафов за парковку во дворах

09 сентября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

206 штрафов на общую сумму 583 тысячи рублей выписали автомобилистам Московской области за минувшую неделю за нарушения правил парковки во дворах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Автовладельцам пришлось расплатиться за машины, припаркованные на газонах, на территории детских и спортивных площадок, а также там, где они мешали работе мусоровозов. Выявлять нарушителей помогали активные жители с помощью приложения «Народный инспектор».





«Больше всего штрафов получили водители в Ленинском округе — 69. На вторе место по этому показателю вышел Орехово-Зуевский округ (45). А замыкает топ-три антирейтинга округ Мытищи (13)», — говорится в сообщении.