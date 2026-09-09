У жилых домов в Зарайске обустроили шесть площадок для пожарных машин

09 сентября 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Обустройство площадок для пожарной и другой специальной техники проводится у многоквартирных домов в Зарайске. В настоящее время работы завершены по шести адресам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Площадки создают под контролем муниципальных властей и при взаимодействии с Зарайским пожарно-спасательным гарнизоном.





«Главной целью проводимых работ является обеспечение беспрепятственного подъезда к домам и развёртывания спецтехники при возникновении чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.