У жилых домов в Зарайске обустроили шесть площадок для пожарных машин
Обустройство площадок для пожарной и другой специальной техники проводится у многоквартирных домов в Зарайске. В настоящее время работы завершены по шести адресам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Площадки создают под контролем муниципальных властей и при взаимодействии с Зарайским пожарно-спасательным гарнизоном.
«Главной целью проводимых работ является обеспечение беспрепятственного подъезда к домам и развёртывания спецтехники при возникновении чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным работами, а также напоминают, что парковка на площадках для спецтехники запрещена и карается штрафом.
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