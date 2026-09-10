Подмосковные врачи разделили спаянные с рождения пальцы ребёнка

10 сентября 2026, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы разделили спаянные пальцы кисти ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Фото: пресс-служба Минздрава МО В МОДКТОБ обратились родители мальчика, у которого с рождения были спаяны третий и четвёртый пальцы левой кисти. Патология под названием синдактилия развивается в первые недели беременности.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Оперативное лечение кожной формы синдактилии при отсутствии деформации пальцев лучше проводить после окончания бурного роста ребёнка, то есть после четырёх лет. Для разделения сросшихся тканей и восстановления нормальной анатомии кисти мы использовали метод комбинированной кожной пластики. Сформировали межпальцевый промежуток, используя местную ткань, затем закрыли дефекты кожными трансплантатами», – рассказал главный внештатный детский специалист‑травматолог‑ортопед Минздрава Подмосковья, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.