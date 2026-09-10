Подмосковные борцы-классики завоевали три медали на Спартакиаде сильнейших
Три бронзовые медали завоевали представители Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходит с 8 по 11 сентября в Уфе. В нём участвуют атлеты из разных российских регионов.
«Награды получили Георгий Габеев из Химок, выступавший в весовой категории до 130 килограммов и одолевший в схватке за третье место соперника из Башкортостана, и Муслим Исаев из Воскресенска в весе до 67 килограммов. Он победил в борьбе за медаль представителя Краснодарского края», — говорится в сообщении.Кроме того, награду завоевал Садык Лалаев из Химок. Его противником в схватке за бронзу был подмосковный спортсмен Михаил Шелякин.