Подмосковные борцы-классики завоевали три медали на Спартакиаде сильнейших

10 сентября 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три бронзовые медали завоевали представители Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходит с 8 по 11 сентября в Уфе. В нём участвуют атлеты из разных российских регионов.





«Награды получили Георгий Габеев из Химок, выступавший в весовой категории до 130 килограммов и одолевший в схватке за третье место соперника из Башкортостана, и Муслим Исаев из Воскресенска в весе до 67 килограммов. Он победил в борьбе за медаль представителя Краснодарского края», — говорится в сообщении.