В больнице Талдома подключили новую рентген-установку
Современный передвижной рентген-аппарат начали использовать в стационарном отделении Талдомского подразделения Дубненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стоимость новой медтехники составляет восемь миллионов рублей. Её важным преимуществом является мобильность: аппарат можно оперативно подвезти прямо к лежачему пациенту.
«Это цифровое устройство. Оно при минимальной лучевой нагрузке даёт изображения высокого качества, которые появляются на сенсорном экране. Благодаря этому снимок можно сразу обработать, рассмотреть нужные участки, передать коллегам для консультации и сохранить в цифровой медкарте пациента», — рассказал заведующий рентгенологическим отделением Талдомского подразделения Алексей Рахманов.Современное оборудование для медучреждений Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».