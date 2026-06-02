Дети Павлово-Посадского округа смогли попробовать себя в разных профессиях
Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, провели в парках Павловского Посада и Электрогорска 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В парках развернули «Города профессий», в которых юные гости учились у кондитеров готовить сладости, у пожарных — тушить огонь, а также разносить почту, лечить пациентов, рисовать и пр.
«Кроме того, в программу мероприятия вошли мастер-классы по рукоделию и лепке», — говорится в сообщении.В парках установили тематические фотозоны, а волонтёры помогали посетителям не потеряться среди развлечений и найти для себя самое интересное.
