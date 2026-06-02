Дети Павлово-Посадского округа смогли попробовать себя в разных профессиях

02 июня 2026, 11:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, провели в парках Павловского Посада и Электрогорска 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В парках развернули «Города профессий», в которых юные гости учились у кондитеров готовить сладости, у пожарных — тушить огонь, а также разносить почту, лечить пациентов, рисовать и пр.





«Кроме того, в программу мероприятия вошли мастер-классы по рукоделию и лепке», — говорится в сообщении.