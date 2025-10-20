Достижения.рф

Подмосковные врачи удалили из мозга подростка пятисантиметровую опухоль

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подросток поступил в больницу с жалобами на постоянную тошноту и рвоту. Обследование показало, что это состояние вызвала опухоль, выросшая в задней черепной ямке.

«Опухоль росла из области, которая отвечает за жизненно важные функции, поэтому любое, даже маленькое повреждение могло привести к тяжёлым неврологическим осложнениям. В ходе операции мы помощью ультразвукового аспиратора смогли аккуратно удалить у пациента опухоль с сохранением критически важных структур головного мозга», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.
Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо. Его уже выписали из больницы.
Лев Каштанов

