В серпуховском храме Святителя Николая в Бутках провели архиерейское богослужение

20 октября 2025, 12:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Первое архиерейское богослужение провёл в храме Святителя Николая в Бутках архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Храм расположен на улице Чернышевского в Серпухове. Его построили в 1711 году на месте деревянной церкви. Сейчас здание находится в процессе восстановления.





«На богослужении присутствовали десятки верующих. Это указывает на значимость и востребованность церкви среди местного населения», — говорится в сообщении.