В серпуховском храме Святителя Николая в Бутках провели архиерейское богослужение
Первое архиерейское богослужение провёл в храме Святителя Николая в Бутках архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Храм расположен на улице Чернышевского в Серпухове. Его построили в 1711 году на месте деревянной церкви. Сейчас здание находится в процессе восстановления.
«На богослужении присутствовали десятки верующих. Это указывает на значимость и востребованность церкви среди местного населения», — говорится в сообщении.Архиепископ Аксий выразил уверенность, что храм станет источником духовной поддержки для всех верующих.
Работы по восстановлению храма проводят с начала XXI века. В январе текущего года на звонницу установили два колокола, которые приобрели на деньги прихожан. А с сентября в доме общины при церкви заработала воскресная школа.