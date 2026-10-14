Подмосковные врачи вытащили из желудка девочки пластиковую «драгоценность»
Маленькая девочка проглотила блестящий «драгоценный камень», сделанный из пластмассы. Инородный предмет извлекли врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Рентген показал, что «драгоценность» находится в желудке. Пациентку сразу отвезли на операцию.
«Оперативное вмешательство провели с помощью с помощью специального инструмента — эндоскопической корзины. Аккуратно захватили инородное тело и извлекли его. Процедура заняла не более 15 минут и прошла успешно», — рассказал эндоскопист медцентра Григорий Азизян.Он добавил, что в ходе контрольного осмотра ЖКТ маленькой пациентки в месте стояния предмета выявили незначительные поверхностные эрозии без кровотечения.
На следующий день после операции девочку выписали. Её здоровье вне опасности.