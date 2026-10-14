Жителям Подмосковья рассказали о чат-боте МФЦ

14 октября 2026, 11:09

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Получить ряд услуг в сфере МФЦ жители Московской области могут с помощью чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра компетенций госуправления.





Чат-бот работает круглосуточно и автоматически отправляет сообщения о статусе обращения. Благодаря этой опции заявителю не приходится следить за этим самостоятельно.





«Запуск бота в национальном мессенджере — это еще один шаг к повышению доступности наших услуг», — отметила директор Центра компетенций госуправления Подмосковья Галина Варганова.