Жителям Подмосковья рассказали о чат-боте МФЦ
Получить ряд услуг в сфере МФЦ жители Московской области могут с помощью чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра компетенций госуправления.
Чат-бот работает круглосуточно и автоматически отправляет сообщения о статусе обращения. Благодаря этой опции заявителю не приходится следить за этим самостоятельно.
«Запуск бота в национальном мессенджере — это еще один шаг к повышению доступности наших услуг», — отметила директор Центра компетенций госуправления Подмосковья Галина Варганова.С помощью чат-бота можно узнать адреса и режим работы офисов «Мои документы», записаться на приём или отменить его, оценить качество работы МФЦ после визита и пр.
Пользоваться чат-ботом «МФЦ Московской области» очень просто. Достаточно перейти по ссылке в мессенджере МАХ. После этого откроется интерфейс с управлением через меню.