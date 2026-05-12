Подмосковных блогеров приглашают на проект «Министерство контента»

12 мая 2026, 10:05

Открылся приём заявок на участие в треке «Министерство контента» в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию приглашаются все желающие из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участники смогут попробовать себя в таких тематических направлениях, как просвещение, промышленность, сельское хозяйство, туризм, спорт, медицина и пр. Блогерам предлагается работать вместе с министерствами над созданием медиапроектов.





«За год программа «Министерство контента» объединила в совместной работе сотни участников и федеральные ведомства. В прошлом сезоне мы выстроили живой, честный разговор между блогерами и государственными командами. Родилась новая культура взаимодействия. (…) Сегодня мы делаем следующий шаг: расширяем программу и открываем новые возможности для авторов, которые не боятся реальной повестки и готовы отвечать за свои слова», — сказал гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.