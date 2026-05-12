Всероссийский легкоатлетический турнир собрал в Подольске более 300 спортсменов
Открытый турнир городов России по легкой атлетике, посвященный памяти мастера спорта международного класса Надежды Карякиной, состоялся в Подольске 10 мая. Участие в соревнования приняли свыше 300 юных спортсменов из 18 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В программу вошли прыжки в длину и высоту, а также забеги на 100, 400 и 800 метров для младших ребят и на 100, 400 и 1 500 метров для атлетов постарше.
«Участников турнира разделили на две возрастные категории — до 16 лет и до 18 лет. За Подольск выступали воспитанники культурно-спортивного комплекса «Заречье», областной школы олимпийского резерва и спортшколы «Лидер», — говорится в сообщении.Надежда Васильевна Карякина выступала на международных соревнованиях за сборную СССР, а с 2009 года работала в спортшколе олимпийского резерва.