Всероссийский легкоатлетический турнир собрал в Подольске более 300 спортсменов

12 мая 2026, 09:25

Открытый турнир городов России по легкой атлетике, посвященный памяти мастера спорта международного класса Надежды Карякиной, состоялся в Подольске 10 мая. Участие в соревнования приняли свыше 300 юных спортсменов из 18 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В программу вошли прыжки в длину и высоту, а также забеги на 100, 400 и 800 метров для младших ребят и на 100, 400 и 1 500 метров для атлетов постарше.





«Участников турнира разделили на две возрастные категории — до 16 лет и до 18 лет. За Подольск выступали воспитанники культурно-спортивного комплекса «Заречье», областной школы олимпийского резерва и спортшколы «Лидер», — говорится в сообщении.