В подольском ЖК «Новая Щербинка» построили паркинг на 300 машин
Строительство многоуровневого паркинга на 300 машино-мест завершили на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в Подольске. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Высота паркинга составляет пять этажей, а общая площадь — свыше десяти с половиной тысяч квадратных метров.
«Объект предназначается для жителей ЖК. На въезде установлен шлагбаум с системой доступа по картам. Есть видеонаблюдение и организована круглосуточная охрана», — говорится в сообщении.Всего в «Новую Щербинку» входит 20 жилых домов высотой от трёх до восьми этажей, школа, два детских сада, амбулатория и торгово-офисный центр, а также два наземных паркинга в общей сложности на 900 машин.