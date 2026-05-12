В подольском ЖК «Новая Щербинка» построили паркинг на 300 машин

12 мая 2026, 09:39

Строительство многоуровневого паркинга на 300 машино-мест завершили на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в Подольске. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Высота паркинга составляет пять этажей, а общая площадь — свыше десяти с половиной тысяч квадратных метров.





«Объект предназначается для жителей ЖК. На въезде установлен шлагбаум с системой доступа по картам. Есть видеонаблюдение и организована круглосуточная охрана», — говорится в сообщении.