Подмосковных учителей пригласили на Всероссийские педагогические чтения

27 мая 2026, 10:02

Стартовал приём заявок на участие в четвёртых всероссийских педагогических чтениях конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются представители всех регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





На чтениях презентуют лучшие педагогические практики и методики воспитания, направленные на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование общероссийской гражданской идентичности.





«Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия» — это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о гражданственности, ценностях и будущем России переходит в образовательные решения», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.