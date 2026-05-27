Подмосковных учителей пригласили на Всероссийские педагогические чтения
Стартовал приём заявок на участие в четвёртых всероссийских педагогических чтениях конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются представители всех регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
На чтениях презентуют лучшие педагогические практики и методики воспитания, направленные на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование общероссийской гражданской идентичности.
«Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия» — это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о гражданственности, ценностях и будущем России переходит в образовательные решения», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Заявки на участие принимаются до 15 сентября. Затем эксперты отберут 150 лучших педагогических практик, авторы которых встретятся на очном этапе чтений, который будет проходить в Смоленске 18-20 ноября.