Студенты из Пушкина стали лауреатами творческого конкурса «ДебютФЕСТ»
Первокурсники Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в городе Пушкино Зульфия Кашапова и Давид Шевченко стали лауреатами первой степени российского открытого фестиваля-конкурса «ДебютФЕСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проходило в подмосковном Красноармейске.
«Оба лауреата обучаются по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Они достойно представили на конкурсе свой колледж», — говорится в сообщении.Администрация округа поздравила победителей и поблагодарила за их подготовку педагога Марию Сергеевну Якунину.
Ранее сообщалось, что студентка фортепианного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева одержала победу на шестом международном музыкальном конкурсе «Достояние».