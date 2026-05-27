Студенты из Пушкина стали лауреатами творческого конкурса «ДебютФЕСТ»

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Первокурсники Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в городе Пушкино Зульфия Кашапова и Давид Шевченко стали лауреатами первой степени российского открытого фестиваля-конкурса «ДебютФЕСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие проходило в подмосковном Красноармейске.

«Оба лауреата обучаются по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Они достойно представили на конкурсе свой колледж», — говорится в сообщении.
Администрация округа поздравила победителей и поблагодарила за их подготовку педагога Марию Сергеевну Якунину.

Ранее сообщалось, что студентка фортепианного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева одержала победу на шестом международном музыкальном конкурсе «Достояние».
Лев Каштанов

