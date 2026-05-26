В Видном более 1500 человек прошли первый в России квест по народной программе

Видео: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В подмосковном Видном впервые в России состоялся квест по народной программе «Единой России» «Город пЕРемен». Маршрут протяжённостью 25 километров преодолели более 1500 участников, представлявших 360 команд, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





Каждой из точек стал реальный объект программы – школа, поликлиника, парк, спортивная или детская площадка, появившиеся в городе за последние пять лет по инициативе жителей.

«Мы задумали это не в виде отчётов и презентаций с картинками, а в виде большой игры, где город превратился в игровую карту. Люди с помощью интерактивных заданий, фотозон, общения с игровыми техниками или актёрами узнают про свой город больше и знакомятся с ним заново», – рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.