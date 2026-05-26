В Видном более 1500 человек прошли первый в России квест по народной программе
Видео: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО
В подмосковном Видном впервые в России состоялся квест по народной программе «Единой России» «Город пЕРемен». Маршрут протяжённостью 25 километров преодолели более 1500 участников, представлявших 360 команд, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
Каждой из точек стал реальный объект программы – школа, поликлиника, парк, спортивная или детская площадка, появившиеся в городе за последние пять лет по инициативе жителей.
«Мы задумали это не в виде отчётов и презентаций с картинками, а в виде большой игры, где город превратился в игровую карту. Люди с помощью интерактивных заданий, фотозон, общения с игровыми техниками или актёрами узнают про свой город больше и знакомятся с ним заново», – рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.Прямо на маршруте участники могли предложить, какие именно объекты включить в новую народную программу.
Как напомнили в пресс-службе, 31 мая квест продолжится в Балашихе, а 6 июня – в Королёве. Участие в нём бесплатное. Зарегистрироваться и узнать правила проведения можно на сайте.