Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Девятибалльный шторм обрушится на столичный регион в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В это время водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок, а пешеходам — минимизировать время нахождения на улице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Если возможности отложить поездку нет, будьте предельно внимательны за рулём. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Не следует также оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. А пешеходам нужно обязательно надевать световозвращатели и не закрывать себе обзор зонтом при переходе улицы», — говорится в сообщении.Отмечается, что к выходным шторм стихнет, а температура по ночам вновь начнёт опускаться ниже нуля, из-за чего возможно образование наледи.
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Лев Каштанов