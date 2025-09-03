Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гона лосей
У лосей в конце августа начался брачный период, который продлится до начала октября. В это время они могут чаще выходить на автодороги, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим не только в местах, обозначенных знаками «Дикие животные», но и на дорогах недалеко от лесов.
Согласно статистике, дикие животные активны вечером и ночью. Поэтому в тёмное время суток, если путь проходит через лес вне населённых пунктов, нужно ехать осторожно и использовать дальний свет.
«Если животное появилось у дороги, необходимо снизить скорость или плавно остановиться. Тем самым вы минимизируете риск на случай, если лось решит перебежать проезжую часть. Лучше включить аварийку для предупреждения других водителей и подождать, позволив животному спокойно уйти. Не нужно использовать звуковой сигнал, так как это может испугать лося», – рекомендовали в ведомстве.Попав в ДТП с животными, нужно остановиться, включить аварийный сигнал и выставить знак аварийной остановки. Далее необходимо сообщить об аварии по номеру 112 и дождаться приезда сотрудников. Если животное ранено или погибло, подходить к нему не стоит. Лучше также оповестить об этом по тому же номеру 112.