Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гона лосей

03 сентября 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

У лосей в конце августа начался брачный период, который продлится до начала октября. В это время они могут чаще выходить на автодороги, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим не только в местах, обозначенных знаками «Дикие животные», но и на дорогах недалеко от лесов.



Согласно статистике, дикие животные активны вечером и ночью. Поэтому в тёмное время суток, если путь проходит через лес вне населённых пунктов, нужно ехать осторожно и использовать дальний свет.



«Если животное появилось у дороги, необходимо снизить скорость или плавно остановиться. Тем самым вы минимизируете риск на случай, если лось решит перебежать проезжую часть. Лучше включить аварийку для предупреждения других водителей и подождать, позволив животному спокойно уйти. Не нужно использовать звуковой сигнал, так как это может испугать лося», – рекомендовали в ведомстве.