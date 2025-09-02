Тематические поездки на поездах ЦППК перенесут пассажиров в юрский период
ЦППК и проект «Дино-поезд» запустили серию уникальных иммерсивных шоу, которые перенесут участников в эпоху динозавров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».
В тематически оформленном поезде дети со взрослыми отправятся на станцию Одинцово, где их ждёт встреча с гигантскими аниматронными динозаврами.
«Путешествие во времени начнётся с Белорусского вокзала. На платформе пассажиров встретят профессиональные артисты – палеонтологи, которые будут сопровождать юных исследователей на всём маршруте. А прибыв на станцию назначения, участники иммерсивного шоу встретятся с обитателями доисторической эпохи – динозаврами до пяти метров в длину», – рассказали в министерстве.В развлекательную программу входит съёмка на фотозоне. А в пути участников ждут дискотека и интерактивные игры. Продолжительность шоу – 2,5 часа. Каждый путешественник получит научный набор юного палеонтолога.
Поездка состоится 14 сентября. Все подробности можно узнать на сайте.