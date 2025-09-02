Более 50 автобусных маршрутов Подмосковья перешли на регулируемый тариф
С 1 сентября в Московской области 55 автобусных маршрутов, связывающих 18 городских округов, переведены на регулируемый тариф. Это повысит доступность и качество транспортных услуг, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Благодаря единой системе оплаты стоимость проезда в основном сохранилась или снизилась. Пассажиры также смогут использовать льготы для москвичей.
Отличить автобусы с регулируемым тарифом можно по номеру: черные символы на белом фоне. Коммерческие маршруты обозначены красными цифрами или буквой «К». Маршруты до станций МЦД выделены желтой табличкой, а зеленой или синей чертой под номером — регулируемые и коммерческие соответственно.
Кроме того, изменена схема движения четырех маршрутов:
- Маршрут №473к разделен на №473 (ул. Твардовского – м. Перово) и №1473 (мкр. Сакраменто – м. Новогиреево);
- Маршрут №533к заменен на №533 (МЦД Реутов – м. Новогиреево) и №1533 (мкр. 6А – м. Новогиреево);
- Маршрут №899к теперь следует как №899 (ЖК «Ивановские пруды» – м. Домодедовская) и №1899 (ЖК «Домодедово парк» – м. Домодедовская);
- Маршрут №507к разделен на №507 (ЖК «Бутово парк 2» – МЦД Бутово) и №1507 (ЖК «Восточное Бутово» – МЦД Бутово).