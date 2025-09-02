Более 50 автобусных маршрутов Подмосковья перешли на регулируемый тариф

02 сентября 2025, 09:20

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 1 сентября в Московской области 55 автобусных маршрутов, связывающих 18 городских округов, переведены на регулируемый тариф. Это повысит доступность и качество транспортных услуг, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Благодаря единой системе оплаты стоимость проезда в основном сохранилась или снизилась. Пассажиры также смогут использовать льготы для москвичей.



Отличить автобусы с регулируемым тарифом можно по номеру: черные символы на белом фоне. Коммерческие маршруты обозначены красными цифрами или буквой «К». Маршруты до станций МЦД выделены желтой табличкой, а зеленой или синей чертой под номером — регулируемые и коммерческие соответственно.



Кроме того, изменена схема движения четырех маршрутов: