Подмосковных жителей предупредили о раннем пробуждении клещей

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Министерство экологии Московской области напоминает жителям региона о начале сезона клещевой активности и настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Из-за аномально тёплой погоды в Подмосковье клещи проснулись раньше обычного — первые случаи их активности зафиксированы уже в январе.
аккуратно удалить его пинцетом, стараясь не повредить тело членистоногого и не допустить попадания его содержимого в кровь; поместить клеща в чистую ёмкость с влажной ватой или тканью; обратиться в медицинское учреждение для анализа клеща на наличие инфекций.
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Дайана Хусинова