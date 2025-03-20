В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники готовятся к старту ремонтного сезона. Его рассчитывают открыть в начале апреля при наступлении устойчивой плюсовой температуры, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Сотрудники Мосавтодора готовят к работе спецтехнику – грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы и комбинированные дорожные машины. При укладке нового покрытия будут использовать асфальтобетонные смеси отечественного производства, отвечающие требованиям ГОСТ. Они имеют большую плотность материала за счёт наличия в составе щебня различных параметров. Это гарантирует износоустойчивость и увеличивает межремонтные сроки», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Как отметили в ведомстве, такой асфальтобетон впервые применили в Подмосковье в 2021 году. За это время с помощью подобных смесей отремонтировали более 1,6 тыс. км региональных дорог.
Специалисты будут отслеживать ход ремонта в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ. Качество смеси до и после укладки покрытия проверит экспертная организация.
Работы будут проводить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ремонтном сезоне 2025 года по этому нацпроекту планируют обновить более 320 участков региональных дорог протяжённостью около 840 км.
Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.
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Лора Луганская