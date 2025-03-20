Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области накануне 80-летия Великой Победы обновят и отремонтируют памятники и мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Планируются капитальный и текущий ремонт мемориалов; покраска и ремонт ограждений; установка новых малых архитектурных форм; ремонт бортового камня; промывка и очистка металлических поверхностей памятников, мемориальных досок, а также очистка от мусора и благоустройство прилегающей территории», – рассказали в министерстве.Так, до 30 апреля специалисты службы содержания территорий приведут в порядок 11 памятников в Мытищах. В Воскресенске обновят 45 мемориалов. В Коломне отреставрируют 112 памятников и знаков участникам войны.
«Важно, что после ремонта все памятники сохранят исторический вид. Специалисты используют для ремонта материалы, точно соответствующие первоначальным проектом объектов», – подчеркнули в региональном Минчистоты.Там напомнили, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.
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Лора Луганская