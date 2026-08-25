ИИ выявил в Подмосковье более 77 тысяч фактов незаконной уличной торговли
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 77 случаев незаконной уличной торговли выявили в Московской области с помощью искусственного интеллекта с момента запуска этой программы в мае 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, ИТ и связи.
Нелегальные торговые точки распознаёт нейросеть, интегрированная в более чем 5 800 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Искусственный интеллект контролирует территории вдоль дорог, вокзалы, торговые центры, парковки и общественные пространства», — говорится в сообщении.Точность выявления незаконной торговли при помощи ИИ составляет 94%. Информация о нарушении поступает для проверки профильным специалистам.
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