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ИИ выявил в Подмосковье более 77 тысяч фактов незаконной уличной торговли

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 77 случаев незаконной уличной торговли выявили в Московской области с помощью искусственного интеллекта с момента запуска этой программы в мае 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, ИТ и связи.



Нелегальные торговые точки распознаёт нейросеть, интегрированная в более чем 5 800 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Искусственный интеллект контролирует территории вдоль дорог, вокзалы, торговые центры, парковки и общественные пространства», — говорится в сообщении.
Точность выявления незаконной торговли при помощи ИИ составляет 94%. Информация о нарушении поступает для проверки профильным специалистам.

Ранее сообщалось, что Московская область поделилась передовым опытом управления строительством в ЖКХ.
Лев Каштанов

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