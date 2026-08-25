Строительство школьного корпуса в Одинцове завершат в 2027 году
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Пристройку к школе №9, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Северной улице в городе Одинцово. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность здания общей площадью около 9 300 квадратных метров составляет 70%.
«Сейчас строители занимаются остеклением окон, облицовкой фасада, отделочными работами и благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты свыше 140 человек», — отмечается в сообщении.В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для кружков, спортзалы, актовый зал, библиотеку с ИТ-центром, столовую и медпункт.
Строительство ведётся в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.