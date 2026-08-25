Строительство школьного корпуса в Одинцове завершат в 2027 году

25 августа 2026, 13:18

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пристройку к школе №9, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Северной улице в городе Одинцово. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность здания общей площадью около 9 300 квадратных метров составляет 70%.





«Сейчас строители занимаются остеклением окон, облицовкой фасада, отделочными работами и благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты свыше 140 человек», — отмечается в сообщении.