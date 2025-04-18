Подмосковный нарколог Холдин рассказал, как донору подготовиться к сдаче крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донорство – ответственный шаг, который требует серьёзной подготовки. Почему перед сдачей крови строго противопоказано употреблять алкоголь и курить, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Как минимум за двое суток нельзя пить алкоголь. Он влияет на состав и свёртываемость крови. Кровь донора может начать свёртываться уже в процессе забора. Также может понизиться количество глюкозы и гемоглобин», – пояснил Холдин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Накануне сдачи крови не стоит есть жирную, острую и солёную пищу. Натощак кровь лучше не сдавать.
«Лучше выпить сладкий чай или морс, съесть кашу или бутерброд с цельнозерновым хлебом. За 72 часа перед донацией не стоит принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики», – отметил нарколог.Он добавил, что перед сдачей крови стоит также отказаться от курения. Дело в том, что никотин влияет на тонус сосудов. Давление может понизиться, что может привести к головокружению и даже к потере сознания. Поэтому перед сдачей крови нужно пройти медицинское обследование, соблюдать режим дня и правильно питаться.
В министерстве напомнили, сейчас проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. А День донора отмечается в России 20 апреля.
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Лора Луганская