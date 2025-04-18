Подмосковный нарколог Холдин рассказал, как донору подготовиться к сдаче крови

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Белорусии в России Александром Рогожником запустили кабельный завод в Воскресенске. Реализацию этого инвестпроекта в регионе губернатор обсуждал с президентом Александром Лукашенко в Минске ещё в декабре 2023 года.