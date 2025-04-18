50 медработников Подмосковья получили первые в году свидетельства на соципотеку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Доме правительства Московской области медицинским работникам впервые в этом году вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В рамках программы специалисты получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Помимо «Социальной ипотеки», в Подмосковье реализуются такие меры соцподдержки медработников, как компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.
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«Важно, чтобы человек не только работал в комфортных условиях, но и мог восстановиться дома. «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Она помогает медицинским специалистам приобрести собственное жильё. В этом году планируем выдать 161 свидетельство. Сегодня 50 медработников Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Стать участниками программы могут врачи и средний медицинский персонал. Подробнее ознакомиться с её условиями можно по ссылке.
Помимо «Социальной ипотеки», в Подмосковье реализуются такие меры соцподдержки медработников, как компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.
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Лора Луганская