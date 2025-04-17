Фото: пресс-служба Минздрава МО
В больницах Подмосковья с начала года заработало 38 единиц тяжелой медтехники
«В работу с начала года введено 38 единиц тяжёлой медтехники. Это флюорографы, рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты КТ и МРТ. В частности, сегодня новый рентген-аппарат запустили в Подольской больнице. На его закупку было направлено около 29 миллионов рублей», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.Он добавил, что всего с начала года в медучреждения региона поступило 19 рентген-аппаратов.
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Лев Каштанов