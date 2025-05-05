Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионерке оформить инвалидность

Сотрудники МЧС России продолжают помогать в работах по восстановлению электроснабжения в шести городских округах Подмосковья. Всего в 101 населённом пункте проживают более 800 человек, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Веретенников.