Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионерке оформить инвалидность

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла оформить инвалидность матери заявительницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратилась заявительниц, маломобильная 82-летняя мать которой живёт в пункте временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Женщина попросила помочь получить слуховые аппараты для мамы.
Пожилая женщина прошла медико-социальную экспертизу и была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь она может получить слуховые аппараты бесплатно. Для этого нужно только обратиться в Социальный фонд России.
Как напомнили в пресс-службе, если права жителя Подмосковья нарушаются, он можете направить жалобу или обращение Фаевской через МФЦ, форму «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
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«По заключению врачебной комиссии Клинской больницы пенсионерка нуждается в бинауральном слухопротезировании. Это предполагает использование слуховых аппаратов для обоих ушей», – рассказала Фаевская.Чтобы оперативно помочь улучшить качество жизни пенсионерки, правозащитник обратилась в региональные министерства социального развития, здравоохранения и Главное бюро медико-социальной экспертизы.
Пожилая женщина прошла медико-социальную экспертизу и была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь она может получить слуховые аппараты бесплатно. Для этого нужно только обратиться в Социальный фонд России.
Как напомнили в пресс-службе, если права жителя Подмосковья нарушаются, он можете направить жалобу или обращение Фаевской через МФЦ, форму «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
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Лора Луганская