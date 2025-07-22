Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник»

22 июля 2025, 21:30

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала с рабочей поездкой в пункте временного размещения. Он расположен на базе королёвского детского оздоровительного центра «Родник», сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





В ПВР временно живут жители Курской области, а также Донецкой и Луганской народных республик.



Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фаевская встретилась с жителями и познакомилась с условиями их проживания, чтобы узнать, какие у них потребности и нужна ли им помощь.

«Условия проживания очень хорошие, люди довольны. Нам важно, чтобы они чувствовали себя защищёнными, поэтому мы регулярно посещаем пункты временного размещения в Подмосковье. Сегодня ко мне обратились две женщины с просьбой помочь решить вопросы получения пенсии», – рассказала правозащитник.