На конкурсе журналистов «Слово в защиту» продолжается приём заявок
Оргкомитет традиционного конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности 2025 года продолжает приём заявок. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, по инициативе проводится конкурс.
«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», – сказала Фаевская.Конкурс проводится по трём номинациям. Познакомиться с правилами участия и скачать конкурсные заявки можно по ссылке.
К творческому соревнованию допускаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го. Материалы принимаются до 1 ноября этого года на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.
Победителей планируют наградить в ноябре.