На конкурсе журналистов «Слово в защиту» продолжается приём заявок

27 июня 2025, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Оргкомитет традиционного конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности 2025 года продолжает приём заявок. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, по инициативе проводится конкурс.







«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», – сказала Фаевская.