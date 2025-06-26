Подмосковный омбудсмен Фаевская добилась квартиры для ребёнка-сироты
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила своего заявителя Ивана в новой квартире, которую она помогла ему получить. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мать и отца Ивана лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким. Мальчик долгое время жил у бабушки, а после её смерти – с другим опекуном.
«Мы обратились в суд, чтобы доказать невозможность проживания с мамой, лишённой родительских прав. Только после решения суда мальчика включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым положено жильё за счёт бюджета. В итоге он получил сертификат, и ему выделили однокомнатную квартиру», – рассказала Фаевская.Как напомнили в пресс-службе, жители Подмосковья, права которых нарушены, могут направить жалобу Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или отправить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.