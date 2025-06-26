Подмосковный омбудсмен Фаевская добилась квартиры для ребёнка-сироты

26 июня 2025, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила своего заявителя Ивана в новой квартире, которую она помогла ему получить. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Мать и отца Ивана лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким. Мальчик долгое время жил у бабушки, а после её смерти – с другим опекуном.

«Мы обратились в суд, чтобы доказать невозможность проживания с мамой, лишённой родительских прав. Только после решения суда мальчика включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым положено жильё за счёт бюджета. В итоге он получил сертификат, и ему выделили однокомнатную квартиру», – рассказала Фаевская.