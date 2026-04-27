Омбудсмен Подмосковья Фаевская стала участницей конференции по медиации

Ирина Фаевская

VIII Международная практическая конференция «Медиация: опыт настоящего. Перспективы будущего» открылась в понедельник, 27 апреля, в Сочи. Участие в её работе принимает омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.





На конференции собрались медиаторы, омбудсмены из разных российских регионов, юристы и др.





«Медиация является одним из важнейших инструментов для мирного и эффективного разрешения конфликтов. На личных приёмах жителей, когда речь идёт об острых спортных вопросах во взаимоотношениях между родственниками и соседями, мы прежде всего призываем заявителей наладить коммуникацию, так как это самый первый и важный шаг к разрешению конфликта и восстановлению мира», — сказала Ирина Фаевская.