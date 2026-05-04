Омбудсмен Подмосковья Фаевская проверила условия содержания подростков в СИЗО

04 мая 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Следственный изолятор №3, расположенный в Серпухове, посетила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Целью визита стала проверка условий содержания под стражей несовершеннолетних, а также соблюдения их законных интересов. О этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.





Фаевская осмотрела камеры, в которых содержатся подростки, а также медицинский и пищевой блоки.





«Я спросила у ребят, на что они рассчитывают после выхода на свободу. Кто-то уверен, что вернется в семью или на прежнюю работу, но мы понимаем, что реальность бывает суровой. Очень важно, чтобы человек в этот момент не оказался в пустоте. Именно для этого нужна пробация», — заявила омбудсмен.